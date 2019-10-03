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В Финляндии при нападении на училище убита гражданка Украины
3.10.2019 18:07
Фото: podrobnosti.ua
Как сообщают зарубежные СМИ, жертвой инцидента в финском Куопио, где было совершено вооруженное нападение на училище, стала гражданка Украины.
Погибшая девушка проживала в Финляндии вместе с мужем.
Со ссылкой на собственные источники телекомпания Yle сообщает о том, что украинка обучалась в профессиональном училище, на которое было совершено нападение. Официального подтверждения этих сведений пока не последовало.
В местной полиции ранее подтвердили, что в результате ЧП погиб один человек, еще десять получили ранения. Нападавший был задержан на месте, ему уже предъявлены обвинения в убийстве и нескольких эпизодах насилия.
Сведений о том, что стало мотивом преступления, пока нет. Известно лишь, что злоумышленник, напавший на колледж Саво, который находится в здании одного из торговых центров в Куопио, был вооружен огнестрельным и холодным оружием.
По данным российских дипломатов, информация о гражданах РФ среди пострадавших от местных властей к ним не поступала.
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