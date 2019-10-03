Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы причины, по которым в Европе все больше людей отходят от религии

3.10.2019 04:59

Фото: amazingfacts.ru

Собор Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (Испания)



Исследование провел центр Pew. Как указано в отчете на его странице в твиттере, в последнее время многие жители Западной Европы, выращенные в религии, признаются, что отошли от нее. В результате опроса было выявлено несколько основных причин сложившейся ситуации.



Респондентам предлагалось выбрать одну или несколько причин. Как свидетельствуют результаты исследования, наиболее часто европейцы постепенно отдалялись от религии из-за того, что их не устраивали ее социальные ценности, в частности, противодействие абортам и легализации гей-браков.



По числу нерелигиозных людей, которые были крещены в детстве, в составленном списке лидировали Испания и Финляндия, набравшие 91%. Великобритания с результатом 37% продемонстрировала наименьшие показатели такой тенденции.



Среди стран, где довольно много жителей отошли от религии, оказались также Дания, Бельгия, Норвегия, Швеция и Португалия (более 80%), для Италии и Ирландии показатель превысил 60%, тогда как в Австралии, Франции, Нидерландах и ФРГ составил около половины от числа опрошенных.



Участники опроса выделили среди основных факторов, из-за которых отказывались от религиозной идентичности, такие причины, как постепенное отдаление от религии в целом, несогласие с позицией религии по различным социальным вопросам, утрата веры в данное религиозное учение, разочарованность из-за скандалов вокруг религиозных институтов, отсутствие в прошлом ответа на духовные запросы либо остро необходимой в тот момент помощи. Некоторые признались, что отошли от религии, вступив в брак с человеком другого вероисповедания.



Автор: Злата Богатова

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