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В Перу при крушении автобуса погибли 23 человека
2.10.2019 18:39
Фото: eldiario.com.ec
Первоначально местные экстренные службы сообщали о десяти жертвах, однако позже поступили уточненные сведения.
Как информирует служба по надзору за пассажирским и грузовым транспортом Перу, в результате крушения автобуса погибли двадцать три человека, еще тридцать пострадали.
Смертельная авария произошла накануне, 1 октября, на территории провинции Киспиканчи в регионе Куско, где расположен древний город Мачу-Пикчу. По данным местной полиции, пассажирский автобус упал в пропасть с высоты более чем 100 метров.
Сведений о том, что могло стать причиной трагедии, пока не поступало. Проводится расследование.
Ранее стало известно о гибели 17 студентов в Таиланде. Группа учащихся одного из технических колледжей в провинции Самутпракан после вечеринки ехала в пикапе на очень высокой скорости. Автомобиль на повороте вынесло за пределы проезжей части, после чего машина врезалась в придорожные столбы и перевернулась.
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