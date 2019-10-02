Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В красноярском заповеднике медвежонок загнал туристов на скалу

2.10.2019 16:30

Фото: wildernessmastery.com



Трем посетителям красноярского заповедника "Столбы" потребовалась помощь спасателей, чтобы спуститься со скалы, куда их загнал молодой медведь.



О случившемся рассказывается в ежедневной сводке краевого госучреждения "Спасатель".



С выдвижного поста заповедника в пригороде Красноярска спасатели были направлены к скале "Чертов палец" - от диспетчера службы "112" поступил сигнал, что медведь загнал на нее трех человек. Самостоятельно туристы спуститься не смогли.



В администрации заповедника пояснили, что пока это был единичный случай, поэтому об ограничении доступа туристов речь пока не идет. Кроме того, инцидент произошел вечером, в дневное время медвежонок рядом с людьми замечен не был. В связи с этим туристам лишь рекомендуют заходить на охраняемую природную территорию днем.



В середине прошлогоднего лета руководство "Столбов" принимало решение о закрытии для туристов на две с половиной недели. Причиной этого были участившиеся встречи медведей с людьми на наиболее популярных пешеходных маршрутах.



Ранее медведь прогнал туристов с территории заповедника на Алтае. Супружеская пара из Тюмени, путешествовавшая без соответствующего разрешения по заповедной территории Телецкого озера, была вынуждена покинуть свою стоянку из-за хищника, бросив палатку и котелок с супом, который позже съел медведь.



Автор: Злата Богатова

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