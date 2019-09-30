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Скончался певец Карел Готт
14:55
Фото: smallfann.ru
Умер известный эстрадный исполнитель Карел Готт, передает ТАСС.
Чешский певец, пользовавшийся большой любовью советской и российской публики, скончался на 81-м году жизни.
Со ссылкой на продюсера знаменитого исполнителя Анету Штолцову сообщается, что Карел Готт умер во вторник, за несколько минут до полуночи. Артист скончался в окружении близких.
До последнего момента он находился со своей семьей, рассказала представительница певца.
Ранее стало известно о том, что у Карела Готта диагностирована острая лейкемия. Предполагалось, что артиста будут лечить в одной из клиник Праги, причем терапия будет осуществляться в амбулаторном режиме.
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