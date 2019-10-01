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В Крыму три человека погибли в ДТП


1.10.2019 13:10
В Крыму три человека погибли в ДТПФото: vsdn.ru

По данным местных экстренных служб, ранения в результате аварии получили пять человек.

Смертельное ДТП зафиксировано во вторник, 1 октября, примерно в 8:40 по московскому времени, на трассе "Таврида".

Как информирует пресс-служба республиканского главка МВД, в районе Приморского столкнулись автомобили "Лада Приора" и KIA Optima. Одно из транспортных средств имеет регистрационные номера одного из государств ближнего зарубежья, пояснили в ведомстве.

В ходе предварительной проверки установлено, что водитель "Лады", ехавшей от Симферополя в направлении Керчи, допустил выезд на встречную полосу. В результате машина лоб в лоб столкнулась с KIA.

Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП. Сведений о состоянии  пострадавших пока не поступало.

Как рассказывают очевидцы, у иномарки были номера, выданные в Армении.

Автор: Злата Богатова

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