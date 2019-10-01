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В Крыму три человека погибли в ДТП
1.10.2019 13:10
Фото: vsdn.ru
По данным местных экстренных служб, ранения в результате аварии получили пять человек.
Смертельное ДТП зафиксировано во вторник, 1 октября, примерно в 8:40 по московскому времени, на трассе "Таврида".
Как информирует пресс-служба республиканского главка МВД, в районе Приморского столкнулись автомобили "Лада Приора" и KIA Optima. Одно из транспортных средств имеет регистрационные номера одного из государств ближнего зарубежья, пояснили в ведомстве.
В ходе предварительной проверки установлено, что водитель "Лады", ехавшей от Симферополя в направлении Керчи, допустил выезд на встречную полосу. В результате машина лоб в лоб столкнулась с KIA.
Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало.
Как рассказывают очевидцы, у иномарки были номера, выданные в Армении.
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