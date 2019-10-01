Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Крыму три человека погибли в ДТП

1.10.2019 13:10

Фото: vsdn.ru



По данным местных экстренных служб, ранения в результате аварии получили пять человек.



Смертельное ДТП зафиксировано во вторник, 1 октября, примерно в 8:40 по московскому времени, на трассе "Таврида".



Как информирует пресс-служба республиканского главка МВД, в районе Приморского столкнулись автомобили "Лада Приора" и KIA Optima. Одно из транспортных средств имеет регистрационные номера одного из государств ближнего зарубежья, пояснили в ведомстве.



В ходе предварительной проверки установлено, что водитель "Лады", ехавшей от Симферополя в направлении Керчи, допустил выезд на встречную полосу. В результате машина лоб в лоб столкнулась с KIA.



Сотрудники ГИБДД продолжают работу по выяснению всех обстоятельств ЧП. Сведений о состоянии пострадавших пока не поступало.



Как рассказывают очевидцы, у иномарки были номера, выданные в Армении.



Автор: Злата Богатова

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