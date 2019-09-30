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В США арестовали китайского шпиона
30.9.2019 23:45
Фото: prm.ua
Власти Соединенных Штатов арестовали натурализованного американского гражданина Эдварда Пенга по подозрению в шпионской деятельности.
Как сообщает информационное агентство Reuters, задержанному уже предъявили соответствующие обвинения.
Мужчина был задержан в минувшую пятницу, 27 сентября, в калифорнийском городе Хейворде. Сегодня ему были официально предъявлены обвинения.
По мнению американских властей, в период с 2015 года по июнь 2018 года натурализованный гражданин Соединенных Штатов Эдвард Пенг мог тайно сотрудничать с китайскими спецслужбами.
Какие-либо другие подробности преступления, в котором обвиняется Пенг, официальные источники пока не разглашали.
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