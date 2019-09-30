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Названа причина смерти супругов, найденных мертвыми в Костроме


30.9.2019 23:39
Названа причина смерти супругов, найденных мертвыми в КостромеФото: livejournal.com

Эксперты пришли к выводу, что супружеская пара скончалась в результате отравления угарным газом, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей СУ СКР по Костромской области.

Трагедия случилась в Заволжском районе города.

В ходе проверки, которая была найдена по факту гибели мужчины и женщины, найденных мертвыми в собственной квартире, проведена экспертиза. Специалисты пришли к выводу, что супруги скончались от отравления.

Сигнал о ЧП поступил в экстренные службы от 12-летнего сына погибших, который и обнаружил тела родителей. В квартире в тот момент также находилась десятимесячная сестра мальчика. В следственном ведомстве пояснили, что дети в результате инцидента не пострадали.

Автор: Злата Богатова

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