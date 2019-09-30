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В Екатеринбурге вновь погас Вечный огонь
30.9.2019 22:42
Фото: rossaprimavera.ru
Как рассказал в своем Facebook журналист Максим Путинцев, в уральской столице вновь погас Вечный огонь, который находится на Площади Коммунаров.
Проходя мимо, он даже заглянул внутрь.
Оказавшись на площади Коммунаров, пишет Максим Путинцев, он увидел, что Вечный огонь не горит. По словам журналиста, он "даже внутрь заглянул", чтобы убедиться. Причины случившегося пока остаются неизвестными.
Ранее в Екатеринбурге подобное уже происходило. По данным региональных СМИ, в конце 2017 года Вечный огонь погас из-за забитых форсунок. Позднее в мэрии уральской столицы, прокомментировав инцидент, сообщили о том, что сотрудники газовой службы приняли меры для устранения проблемы. Сразу после этого огонь на Площади Коммунаров снова был зажжен.
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