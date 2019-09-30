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В Тихом океане полностью ликвидировали пожар на плавбазе
30.9.2019 20:58
Фото: gazetavv.com
Как информирует пресс-служба Росморречфлота, к настоящему времени огонь на плавучей ибазе "Петр Житников" потушен полностью.
В результате ЧП помещения выгорели на 100%.
Как стало известно, спустя неделю после возгорания спасателям и членам экипажа наконец удалось полностью ликвидировать пожар на плавбазе "Петр Житников", которая находится в акватории Тихого океана, неподалеку от острова Итуруп.
По данным Росморречфлота, в результате пожара на судне помещения выгорели практически на 100%. Отмечается, что в некоторых зонах пока еще фиксируется повышенная температура, спасатели активно продолжают орошение переборок в этих местах.
ЧП случилось в ночь на минувший вторник, 24 сентября, когда воспламенилась тара в консервном цеху плавбазы "Петр Житников" - в тот момент она находилась на расстоянии около сорока восьми километров к юго-востоку от Итурупа. На плавбазе оставалось около тысячи тонн топлива.
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