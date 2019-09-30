Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Кубани мужчина ворвался в школу и попытался отпилить себе голову

30.9.2019 18:14

Фото: bloknot-novorossiysk.ru



В одной из школ Краснодарского края мужчина пытался нанести себе увечья прямо на глазах у школьников, передают российские СМИ.



Инцидент зафиксирован на территории станицы Имеретинской в Горячеключевском районе Кубани.



Сведения о ЧП подтвердили официальные представители краевого СУ СКР. По данным ведомства, примерно в 8:30 по местному времени 33-летний мужчина вошел в класс, где находились ученики младшей школы.



Оказавшись в кабинете, когда там шел урок, он ножовкой попытался перепилить себе горло прямо на глазах у детей. Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, после чего он был доставлен в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него порезы в области шеи.



Сведений о мотивах действий мужчины пока не поступало. В ведомстве пояснили, что кроме этого мужчины во время ЧП никто не пострадал.



Автор: Злата Богатова

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