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В Крыму неизвестный угнал и разбил служебный автомобиль министра ЖКХ
30.9.2019 15:51
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Симферополя устанавливают обстоятельства, при которых был угнан служебный автомобиль и.о. министра ЖКХ Крыма Дмитрия Черняева. Позднее эта машина под управлением неизвестного попала в дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили представители местного полицейского главка, преступление было совершено минувшей ночью, когда был вскрыт и угнан служебный автомобиль Дмитрия Черняева. Спустя некоторое время машина была обнаружена на улице Калинина в городе Симферополе, где произошла дорожная авария.
Уточняется, что и.о. главы ведомства к месту ЧП не выезжал и каких-либо пояснений представителям правоохранительных органов, уже приступившим к расследованию, пока не давал.
Очевидцы тем временем начали публиковать в социальных сетях фото- и видеоматериалы, на которых запечатлен разбившийся автомобиль. Судя по ним, машину вынесло за пределы проезжей части.
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