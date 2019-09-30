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Под Иркутском на пожаре погибли оставленные без присмотра трехлетние близнецы
30.9.2019 10:37
Фото: livejournal.com
В минувшее воскресенье, 29 сентября, две трехлетние девочки стали жертвами ЧП в Аларском районе Иркутской области.
По факту гибели детей на пожаре проводят проверку следственные органы, причины возгорания выясняются.
Как передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона, в минувшее воскресенье, 29 сентября, загорелся частный жилой дом в населенном пункте Табарсук. После того, как пожарные ликвидировали пламя, внутри строения были обнаружены тела двух детей - погибли трехлетние близнецы.
По данных правоохранительных органов, 29-летняя мать девочек в прошлом была замечена в злоупотреблении алкоголем. В тот роковой день женщина ушла из дома, оставив детей без присмотра. Возвратившись, она увидела огонь и сильное задымление.
Попасть внутрь женщина не смогла из-за уже разгоревшегося пламени. Пытаясь спасти дочек, она травмировала руку. На помощь ей пришел проживавший по соседству брат, однако детей спасти они уже не успели.
В региональном главке МЧС пояснили, что семья была поставлена на учет социальных служб и курировалась сотрудниками местной администрации. С матерью постоянно проводились беседы, последняя из которых состоялась незадолго до гибели близнецов.
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