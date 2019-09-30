Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском на пожаре погибли оставленные без присмотра трехлетние близнецы

30.9.2019 10:37

Фото: livejournal.com



В минувшее воскресенье, 29 сентября, две трехлетние девочки стали жертвами ЧП в Аларском районе Иркутской области.



По факту гибели детей на пожаре проводят проверку следственные органы, причины возгорания выясняются.



Как передают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона, в минувшее воскресенье, 29 сентября, загорелся частный жилой дом в населенном пункте Табарсук. После того, как пожарные ликвидировали пламя, внутри строения были обнаружены тела двух детей - погибли трехлетние близнецы.



По данных правоохранительных органов, 29-летняя мать девочек в прошлом была замечена в злоупотреблении алкоголем. В тот роковой день женщина ушла из дома, оставив детей без присмотра. Возвратившись, она увидела огонь и сильное задымление.



Попасть внутрь женщина не смогла из-за уже разгоревшегося пламени. Пытаясь спасти дочек, она травмировала руку. На помощь ей пришел проживавший по соседству брат, однако детей спасти они уже не успели.



В региональном главке МЧС пояснили, что семья была поставлена на учет социальных служб и курировалась сотрудниками местной администрации. С матерью постоянно проводились беседы, последняя из которых состоялась незадолго до гибели близнецов.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 30.9.2019 17:43 Полиция ФРГ задержала брата российской девочки, убитой в Испании

Полиция ФРГ задержала брата российской девочки, убитой в Испании 30.9.2019 14:25 Кузбасский подросток избил школьника за отказ есть камни

Кузбасский подросток избил школьника за отказ есть камни 30.9.2019 09:48 На плавбазе «Петр Житников» продолжают тушить пожар

На плавбазе «Петр Житников» продолжают тушить пожар 30.9.2019 07:44 Полиция Зауралья по просьбе жительницы Сербии отыскала ее мужа-дальнобойщика, заблудившегося под Курганом

Полиция Зауралья по просьбе жительницы Сербии отыскала ее мужа-дальнобойщика, заблудившегося под Курганом 29.9.2019 23:35 В Воронеже по батареям отопления многоквартирного дома пустили ток