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Во время визита в ЮАР Меган Маркл почтила память жестоко убитой студентки
30.9.2019 10:27
Фото: instagram.com
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл, находящаяся сейчас вместе с мужем в Южной Африке, отправилась на место чудовищного происшествия.
По данным зарубежных СМИ, затем герцогиня Сассекская встретилась с матерью погибшей 19-летней девушки и выразила ей свои соболезнования лично.
Внимание общественности вновь обратили на рост проблем, связанных с гендерным насилием. Как свидетельствует снимок, появившийся в официальном Instagram герцогов, супруга принца Гарри, побывав у мемориала, завязала на перилах желтую ленту в память о погибшей студентке, а также оставила там послание: "Мы вместе с вами. Гарри и Меган".
Искренний жест герцогини Сассекской в Сети сразу же оценили многие. Заслуживает упоминания и то, что Меган Маркл просто поехала туда "без какого-либо пиара", а фото появились лишь позднее.
Преступление, жертвой которого стала юная студентка Кейптаунского университета Уйинене Мрветяне, всколыхнуло всю страну и возмутило общественность за ее пределами. Однако несмотря на меры, принятые властями на фоне акций протеста, в ЮАР продолжают убивать молодых женщин.
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