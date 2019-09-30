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В Китае начал работу новый научный институт по изучению больших панд
30.9.2019 09:06
Фото: ensonhaber.com
Новый научный институт, специализирующийся на исследовании больших панд, был открыт в китайском Чэнду - административном центре провинции Сычуань на юго-западе страны, передает агентство "Синьхуа". Сотрудникам НИИ предстоит вести работу с архивными данными, а также осуществлять наблюдение за генофондом дикой популяции этих удивительных животных.
В задачи института входит и разработка технологий защиты и восстановления естественной среды обитания больших панд. Особое место в работе института при этом будет уделено способам разведения больших панд в условиях неволи, адаптации зверей к жизни в дикой природе и изучении болезней, включая эффективные методики их своевременного выявления и профилактики.
Организация будет сотрудничать с ведущими вузами и исследовательскими структурами КНР и всего мира, отмечает пресс-служба института, которым руководит Чжан Чжихэ. По его словам, в числе наиболее перспективных направлений будущей деятельности - экологический туризм, связанный с этим видом животных.
Не так давно появилась информация о том, что китайские бизнесмены собираются клонировать панд. К реализации амбициозной программы предприниматели готовы приступить уже в самом скором времени, как только дадут разрешение власти страны. На данный момент уже достигнута договоренность о сотрудничестве с Чэнем Даюанем, который считается крупнейшим специалистом в сфере клонирования животных при помощи способа использования матки других видов.
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