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В Лондоне выставили на торги сапфировый перстень Калигулы
29.9.2019 22:54
Фото: dailymail.co.uk
Начальная стоимость изысканного перстня составит 500 000 фунтов стерлингов, пишет The Daily Mail.
Предполагается, что роскошное кольцо с сапфиром в древности принадлежало римскому императору Калигуле.
Небесно-голубой гололит создан из одного куска камня. Среди историков распространено мнение о том, что на перстне искусно выгравировано лицо Цезонии - четвертой и последней супруги Калигулы. Как писал Севтоний, эта женщина была так прекрасна, что император даже выставлял ее напоказ перед войсками. Иногда он заставлял Цезонию появляться обнаженной перед его друзьями.
Изображенная на ободке этого кольца Цезония была убита практически сразу после того, как расправились с ее мужем, правившим с 37 года н.э. и находившимся у власти в течение четырех лет.
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