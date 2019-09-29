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Под Курском в результате ДТП погиб ребенок, еще двое детей получили травмы


29.9.2019 22:38
Под Курском в результате ДТП погиб ребенок, еще двое детей получили травмыФото: livejournal.com

Жертвой дорожной аварии стал младенец, заявили официальные представители регионального главка МВД.

По данным ведомства, на трассе столкнулись два легковых автомобиля и грузовая фура.

Смертельная авария, в которой погиб грудной ребенок, случилась примерно в 13:30 по московскому времени на 520-м километре трассы М2 "Крым". В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы четыре человека, среди которых двое малолетних детей.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД по региону, в ходе предварительного разбирательства было установлено, что водитель грузовика Volvo допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2115, который следовал в противоположном направлении. От удара легковушку выбросило прямо на попутно ехавшую машину ВАЗ-2107.

Автор: Злата Богатова

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