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В Венеции запретили продавать дешевые сувениры


29.9.2019 22:02
В Венеции запретили продавать дешевые сувенирыФото: livejournal.com

Мэрия итальянской Венеции объявила настоящую войну некачественным импортным сувенирам. Как заявили представители местной администрации, в рамках кампании по сохранению исторического облика города на воде и его уникальной идентичности было принято решение о полном запрете на продажу дешевой сувенирной продукции.

В соответствии с обновленными правилами, которые принял городской совет, в историческом центре Венеции больше нельзя продавать такие предметы ширпотреба, как дешевые магниты и шляпы с надписью "Я люблю Венецию", карнавальные маски и продукцию из фальшивого муранского стекла, изготовленную в Китае и целый ряд других.

Предполагается, что в будущем ограничения распространятся не только на уже работающие магазины и лавки в районе площади Сан-Марко и мосту Риальто, но и точки, которые будут лишь открываться в историческом центре города. Всем торговцам власти настоятельно рекомендовали формировать ассортимент лишь из товаров хорошего качества и в обязательном порядке указывать, где была произведена та или иная продукция.

Автор: Злата Богатова

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