Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Дагестанского подростка подозревают в жестоком убийстве отца

29.9.2019 20:28

Фото: 7x7-journal.ru



Полиция Дагестана задержала трех молодых людей по подозрению в убийстве 55-летнего местного жителя.



Фигурантам уголовного дела - 16, 17 и 18 лет, причем младший является сыном погибшего мужчины.



По версии следствия, 16-летний подросток может являться организатором убийства. После семейно ссоры, затаив обиду на отца, он ушел из дома. Вскоре парень вступил в сговор с двумя знакомыми, планируя расправу. Одному из них подросток посулил солидное денежное вознаграждение за помощь в убийстве отца.



Как сообщила пресс-служба республиканского главка МВД, шокирующий инцидент зафиксирован в населенном пункте Загородный. В материалах уголовного дела указано, что трое парней подкараулили пожилого человека и начали жестоко избивать, после чего он скончался на месте. Тогда юноши спрятали тело своей жертвы в лесу.



Автор: Злата Богатова

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