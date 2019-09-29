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В Японии создали искусственную кровь, которая подходит для любой группы
29.9.2019 19:59
Фото: prozhelezu.ru
Японским ученым удалось создать искусственную кровь, которую без ограничений можно переливать пациентам с любой группой крови.
Как пишет The Asahi Shimbun, специалисты надеются, что их изобретение поможет спасти множество жизней людей.
По данным газеты, в коллектив ученых входили представители Медицинского колледжа нацобороны и нескольких других организаций, которые уже успели провести опыты на кроликах. Результаты экспериментов подтвердили эффективность искусственной крови - шесть из десяти кроликов с тяжелой кровопотерей удалось спасти.
Никаких побочных эффектов в ходе испытаний у подопытных кроликов специалисты не зафиксировали.
Предполагается, что уже совсем скоро ученые испытают свое детище на людях. Вместе с тем, и до этого этапа становится очевидным, что открытие представляет огромную ценность, учитывая, что искусственная кровь способна сохранять свои качества в течение года при нормальных температурных условиях.
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