Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии создали искусственную кровь, которая подходит для любой группы

29.9.2019 19:59

Фото: prozhelezu.ru



Японским ученым удалось создать искусственную кровь, которую без ограничений можно переливать пациентам с любой группой крови.



Как пишет The Asahi Shimbun, специалисты надеются, что их изобретение поможет спасти множество жизней людей.



По данным газеты, в коллектив ученых входили представители Медицинского колледжа нацобороны и нескольких других организаций, которые уже успели провести опыты на кроликах. Результаты экспериментов подтвердили эффективность искусственной крови - шесть из десяти кроликов с тяжелой кровопотерей удалось спасти.



Никаких побочных эффектов в ходе испытаний у подопытных кроликов специалисты не зафиксировали.



Предполагается, что уже совсем скоро ученые испытают свое детище на людях. Вместе с тем, и до этого этапа становится очевидным, что открытие представляет огромную ценность, учитывая, что искусственная кровь способна сохранять свои качества в течение года при нормальных температурных условиях.



Автор: Злата Богатова

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