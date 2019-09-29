Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

29.9.2019 19:34

Фото: ykt.ru



По данным зарубежных СМИ, генерал аль-Фагм получил смертельные ранения в результате стихийно возникшей ссоры - его застрелили, когда он находился в доме одного из своих друзей. Информация поступила от официального представителя полицейского департамента Мекки.



Как стало известно, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм, являвшийся ранее личным телохранителем короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, был убит вечером минувшей субботы, 28 сентября. Он скончался в результате огнестрельного ранения.



По данным телевизионного канала Al Arabiya, инцидент произошел в доме друга генерала в Джидде, куда приехал аль-Фагм. Кроме хозяина - Турки бен Абдель Азиза ас-Сабти, там находился некий Мамдух бен Мешааль Аль Али. С ним и повздорил охранник саудовского короля. Вскоре после конфликта Мамдух покинул дом, но позже пришел вновь и был вооружен.



Мужчина открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто встречался на его пути, ранив в результате трех человек. Полицейские, прибывшие к месту ЧП, предложили ему сдаться, однако он открыл огонь и по ним, ранив пять силовиков. В итоге мужчину ликвидировали, начато расследование.



Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал на саудовских монархов на протяжении много лет, в прошлом являлся личным телохранителем покойного короля Абдаллы, а затем начал сотрудничать с королем Сальманом. По мнению специалистов, его можно было считать одним из лучших телохранителей на планете.



Автор: Злата Богатова

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