|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Радикалов обвиняют в подготовке захвата парламента Каталонии
29.9.2019 14:21
Фото: streamforce.io
Как сообщает газета ABC, полиция арестовала нескольких членов движения за независимость Каталонии "Комитетов защиты республики". Задержанные несколько дней назад представители радикального крыла могли готовить захват каталонского парламента, причем им мог оказывать поддержку глава женералитета Ким Торра.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что задержанные обвиняются в подготовке "насильственных действий", которые могли произойти в первых числах октября. По версии следствия, радикалы намеревались осуществить целый ряд акций.
Акции готовились на период между второй годовщиной проведения незаконного референдума о независимости 1 октября и оглашением Верховным судом королевства приговора по "каталонскому делу", который предполагется в первой половине октября.
Как заявил один из фигурантов этого дела, одной из задач был захват парламента Каталонии. Кроме того, объектами нападений радикалов в начале октября могли стать казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть, а также телефонные вышки. Правоохранители полагают, что злоумышленники также готовились блокировать одну из важнейших трасс в Каталонии.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|