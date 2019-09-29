Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Радикалов обвиняют в подготовке захвата парламента Каталонии

29.9.2019 14:21

Фото: streamforce.io



Как сообщает газета ABC, полиция арестовала нескольких членов движения за независимость Каталонии "Комитетов защиты республики". Задержанные несколько дней назад представители радикального крыла могли готовить захват каталонского парламента, причем им мог оказывать поддержку глава женералитета Ким Торра.



Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что задержанные обвиняются в подготовке "насильственных действий", которые могли произойти в первых числах октября. По версии следствия, радикалы намеревались осуществить целый ряд акций.



Акции готовились на период между второй годовщиной проведения незаконного референдума о независимости 1 октября и оглашением Верховным судом королевства приговора по "каталонскому делу", который предполагется в первой половине октября.



Как заявил один из фигурантов этого дела, одной из задач был захват парламента Каталонии. Кроме того, объектами нападений радикалов в начале октября могли стать казарма Гражданской гвардии и электроэнергетическая сеть, а также телефонные вышки. Правоохранители полагают, что злоумышленники также готовились блокировать одну из важнейших трасс в Каталонии.



Автор: Злата Богатова

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