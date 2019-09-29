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США требуют выдать им россиянина, задержанного в Испании
29.9.2019 10:43
Фото: vsdn.ru
Гражданин Российской Федерации, которого по запросу Соединенных Штатов ранее задержали в аэропорту испанской Валенсии, не согласен с предъявляемыми ему обвинениями, передает РИА Новости. Со ссылкой на адвоката Елену Таранову отмечается, что уже было открыто дело об экстрадиции россиянина в США.
По словам Елены Тарановой, которая представляет интересы россиянина, ей пока не предоставили доступа к материалам по данному делу. Адвокат уточнила, что еще 23 сентября направила ходатайство об участии в процессе, а также запрос о досрочном освобождении ее клиента. Но на сегодняшний день суд Испании лишь принял постановление о подтверждении участия адвоката в данном процессе.
Юрист пояснила, что пока в ее распоряжении есть лишь краткое описание преступлений, которые вменяются россиянину, причем он с ними не согласен.
Россиянина Александра К., прибывшего в Испанию вместе с гражданской супругой и их ребенком, задержали 20 сентября. По данным зарубежных СМИ, ордер на его арест был оформлен в связи с предполагаемым участием "в миллионном мошенничестве". По версии ФБР, преступление было совершено через интернет с использованием фальшивых документов.
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