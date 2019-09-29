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Пропавшее во время шторма в Атлантике судно с украинцами затонуло
29.9.2019 00:50
Фото: vk.com
Как сообщается на официальном сайте компании-судовладельца Bourbon Offshore, пропавшее ранее в Атлантике судно Bourbon Rhode затонуло.
На борту корабля находились граждане Украины.
В официальном сообщении указано, что спасательная операция была начата еще 26 сентября, вскоре после тоо, как экипаж подал сигнал SOS. Курсировавший над районом бедствия самолет Falcon 50 ранее смог обнаружить спасательную шлюпку, в которой было три человека. Двое спасенных членов экипажа являются украинскими гражданами.
Пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь - их осматривают врачи одного из кораблей, прибывших к месту ЧП.
По последним данным, попавшее в сильный шторм судно Bourbon Rhode могло затонуть. На его борту находилось не менее четырнадцати человек. В настоящее время в зоне кораблекрушения активно продолжаются поисково-спасательные мероприятия, изменив курс, туда идут несколько коммерческих кораблей.
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