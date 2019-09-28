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Арина Соболенко вновь выиграла турнир WTA в Китае
28.9.2019 21:06
Фото: fastpic.ru
Арина Соболенко успешно провела финальный матч с Элисон Риск и защитила свой прошлогодний титул.
Выигрыш белорусской теннисистки составил более полумиллиона долларов.
Как и год назад, талантливая 21-летняя белоруска Арина Соболенко смогла виртуозно дойти до финала турнира WTA Premier 5, который состоялся в китайском Ухане. Попутно спортсменка одержала победы над Кики Бертенс и австралийкой Эшли Барти, которая сейчас является первой ракеткой планеты.
В решающем матче противницей Арины Соболенко стала 29-летняя представительница Соединенных Штатов Элисон Риск. В прошлом белоруска уже дважды оказывалась сильнее американки, включая игру в китайском Шэньчжэне.
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