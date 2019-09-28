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В Индии военные вывезли с ледника Сиачен 130 тонн мусора


28.9.2019 18:06
В Индии военные вывезли с ледника Сиачен 130 тонн мусораФото: yaomire.ru

В рамках масштабного проекта по защите экосистемы Армия Индии вывезла с ледника Сиачен 130 тонн твердых отходов, заявили представители военного командования страны.

Отмечается, что объем мусора обусловлен присутствием значительного числа военнослужащих в горной местности.

По данным представителей индийской армии, на леднике Сиачен, входящего в систему горного хребта Каракорум, сейчас располагается самая высотная военизированная база на планете.

В официальном сообщении указано, что на сегодняшний день в рамках этой программы уже было утилизировано сорок восемь тонн биоразлагаемых отходов. Остальное представляет собой неметаллические (40 тонн) и металлические отходы (41 тонна).

Мусор, вывезенный с горы, уже доставили на специальные предприятия по переработке, которые находятся неподалеку от горного массива.

Автор: Злата Богатова

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