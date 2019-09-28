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Белый дом «засекретил» записи переговоров Трампа с Путиным
28.9.2019 11:18
Фото: bryansktoday.ru
Как передает телевизионный канал CNN, Белый дом "засекретил" записи телефонных переговоров главы Соединенных Штатов Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом, а также рядом других иностранных лидеров.
Со ссылкой на источники в администрации американского президента уточняется, что помощники Трампа предпринимают экстраординарные усилия в целях ограничения числа лиц, которые могли быть иметь доступ к беседам лидера США с главами некоторых иностранных государств.
Отмечается, что подобная практика впервые начала использоваться еще более года назад, вскоре после того, как была зафиксирована утечка сведений о содержании телефонных бесед Трампа с руководителями Австралии и Мексики.
Напомним, ранее Мухаммед бен Сальман в интервью признал ответственность за расправу над журналистом Джамалем Хашкаджи, который около года назад был убит в Стамбуле. Представитель Саудовской Аравии пояснил, что не был осведомлен о готовящемся покушении, однако преступление произошло, когда он нес службу.
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