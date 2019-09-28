Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Урале детского тренера уволили за сделанные 10 лет назад фото

28.9.2019 10:26

Фото: strana.ua



Как сообщают российские СМИ, работы лишилась 42-летняя тренер детского юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске (Челябинская область).



Педагога уволили в связи с результатами проверки прокуратуры.



Разбирательство началось из-за фото, которые были сделаны более десяти лет назад, а потом опубликованы в социальных сетях. В прокуратуре Правобережного района Магнитогорска пояснили, что речь идет о снимках в стиле садомазохизма.



После того, как стало известно о постановочных фотографиях тренера, в прокуратуру поступило обращение местного уполномоченного по правам человека. В ходе начатой проверки был установлено, что на снимках с участием тренера также можно увидеть обнаруженного мужчину, что может указывать на нарушение нравственных и этических норм и как следствие - ущемление прав несовершеннолетних воспитанников.



Решение об увольнении работницы руководство школы приняло после внесения администрации образовательного учреждения соответствующего содержания, пояснили в прокуратуре.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

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