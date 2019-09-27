Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роухани назвал заговором обвинения в атаках на объекты в Саудовской Аравии

27.9.2019 22:36

Фото: livejournal.com



Как заявил президент Ирана Хасан Роухани, на полях Генеральной ассамблеи ООН он задавал европейским лидерам вопрос о том, на чем строятся их обвинения в отношении Тегерана. Иранский лидер при этом назвал утверждения о причастности его страны к атакам на Саудовскую Аравию "заговором", который подготовлен совместно Вашингтоном и Эр-Риядом.



По словам Хасана Роухани, во время встреч с европейскими коллегами он спрашивал их об основаниях обвинений, звучащих в адрес Тегерана. В ответ ему говорили о результатах анализа, проведенного экспертами. Специалисты пришли к выводу, что йеменцы не были способны на осуществление такого рода операций.



Глава Ирана говорил на эту тему в эфире местного телевидения. Соответствующее заявление было сделано, когда Роухани из Нью-Йорка возвратился в Тегеран. Иранский политик, комментируя итоги поездки в Соединенные Штаты, подчеркнул, что потребовал у своих иностранных коллег представить ему убедительные доказательства.



Пока же речь может идти лишь о заговоре, который устроен "США, Саудовской Аравией и рядом других стран", - сказал Роухани.



Напомним, не так давно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил о том, что Тегеран сразу же ответит на любую атаку. По словам дипломата, если Соединенные Штаты или Саудовская Аравия попробуют нанести удар, может начаться полномасштабная война.



Автор: Злата Богатова

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