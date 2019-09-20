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Зариф: После ударов Вашингтона и Эр-Рияда по Ирану может начаться война
20.9.2019 11:45
Фото: afghanistantoday.ru
Как заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, Тегеран сразу же ответит на любую атаку.
В случае, ели Соединенные Штаты или Саудовская Аравия попробуют нанести удар, может начаться полномасштабная война.
Министр иностранных дел Ирана прокомментировал заявление американского коллеги - госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил о том, что в Вашингтоне не потерпят "угрожающее поведение" Тегерана. По мнению американского руководства, именно Иран может быть причастен к атакам на нефтяные объекты королевства, которые были осуществлены в минувшие выходные.
Мохаммад Джавад Зариф заявил, что последствием военной атаки по Ирану, если США или Саудовская Аравия решатся на такие действия, может стать полномасштабная война.
Позднее стало известно о том, что президент и глава МИД Ирана получили американские визы. Информация поступила от пресс-секретаря постпредства Ирана при ООН Алирезы Мирусефи. По его словам, Зариф прибудет в Нью-Йорк в пятницу, а Роухани в понедельник. Представители официального Тегерана примут участие в Генассамблее ООН.
В минувший вторник CNN со ссылкой на источник в руководстве Соединенных Штатов сообщила о том, что американские власти располагают данными о причастности Тегерана к атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Уточнялось, что предприятия были атакованы с иранской базы, расположенной неподалеку от границы с Ираком. Американское руководство собирается представить доказательства ГА ООН в Нью-Йорке.
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