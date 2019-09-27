|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Египте после акций протеста задержаны около 2 тысяч человек
27.9.2019 21:52
Фото: bizmast.ru
Почти до двух тысяч человек возросло количество арестованных после протестов в Египте, передает агентство Associated Press.
Правоохранители проводят задержания на фоне призывов к новым митингам, организаторы которых требуют отставки президента государства Абдель-Фаттаха ас-Сиси.
Со ссылкой на местных правозащитников отмечается, что в Египте на текущий момент задержано около двух тысяч человек. Речь идет об участниках протестной акции, проходившей в стране в минувшие выходные.
Силовики достаточно быстро разогнали демонстрантов, сообщает Центр экономических и социальных прав Египта. На странице организации в соцсети Facebook указано, что в общей сложности власти арестовали 1915 человек, в том числе около ста несовершеннолетних. Кроме того, среди задержанных есть подданный Нидерландов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|