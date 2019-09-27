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В Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолета
27.9.2019 08:26
Фото: depositphotos.com
Полицейские обнаружили обломки разбившегося летательного аппарата и останки жертв катастрофы в результате поисковой операции, которая продолжалась с 7 сентября. Как передает портал 9News, тела пилота и пассажиров были найдены на 30-метровой глубине.
Полицейские водолазы смогли отыскать обломки вертолета и тела пяти погибших у мыса Беруби, на 30-метровой глубине. Как заявили в полицейском департаменте австралийского штата Новый Южный Уэльс, речь идет о жертвах авиакатастрофы, случившейся 6 сентября к северу от Ньюкасла.
В результате крушения частного вертолета в заливе Анна-бэй погибли все, кто находился на борту - четверо пассажиров и пилот. Сведений о причинах катастрофы из официальных источников пока не поступало, эксперты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
Предположительно, пилот мог потерять управление из-за плохой погоды - в момент ЧП в месте катастрофы был сильный шторм.
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