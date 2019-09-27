В Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолета

ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс
В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс
Иванку Трамп подвергли критике за появление без нижнего белья на ГА ООН
Иванку Трамп подвергли критике за появление без нижнего белья на ГА ООН
В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар
В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
CNN: в отставку уходит спецпредставитель США по Украине ВолкерCNN: в отставку уходит спецпредставитель США по Украине Волкер
Малахов ответил на критику со стороны МИД КиргизииМалахов ответил на критику со стороны МИД Киргизии
В России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банковВ России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банков
В Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолетаВ Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолета
Лавров: Север Афганистана может превратиться в новый плацдарм для ИГЛавров: Север Афганистана может превратиться в новый плацдарм для ИГ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолета


27.9.2019 08:26
В Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолетаФото: depositphotos.com

Полицейские обнаружили обломки разбившегося летательного аппарата и останки жертв катастрофы в результате поисковой операции, которая продолжалась с 7 сентября. Как передает портал 9News, тела пилота и пассажиров были найдены на 30-метровой глубине.

Полицейские водолазы смогли отыскать обломки вертолета и тела пяти погибших у мыса Беруби, на 30-метровой глубине. Как заявили в полицейском департаменте австралийского штата Новый Южный Уэльс, речь идет о жертвах авиакатастрофы, случившейся 6 сентября к северу от Ньюкасла.

В результате крушения частного вертолета в заливе Анна-бэй погибли все, кто находился на борту - четверо пассажиров и пилот. Сведений о причинах катастрофы из официальных источников пока не поступало, эксперты продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.

Предположительно, пилот мог потерять управление из-за плохой погоды - в момент ЧП в месте катастрофы был сильный шторм.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

Малахов ответил на критику со стороны МИД КиргизииМалахов ответил на критику со стороны МИД Киргизии
Экипажу, аварийно посадившему А321 в кукурузном поле, подарили квартирыЭкипажу, аварийно посадившему А321 в кукурузном поле, подарили квартиры
Туристы устроили мятеж на борту лайнера из-за скучного круизаТуристы устроили мятеж на борту лайнера из-за скучного круиза
В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВДВ Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД
В Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолетаВ Австралии найдены тела пассажиров разбившегося частного вертолета

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 935


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru