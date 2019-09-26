Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс

26.9.2019 22:48

Фото: russophile.org



Как заявил Дмитрий Песков, в первую очередь, необходимо иметь понимание о том, как к подобным вариантам относятся сами участники конфликта.



Официальный представитель Кремля пояснил, что в данном случае речь идет о представителях киевских властей и руководства самопровозглашенных республик Донбасса.



На данный момент "мы не знаем их отношение" к такого рода инициативам, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что на сегодняшний день Минск практически готов осуществить ввод миротворцев в Донбасс, которые возьмут под контроль участок украинско-российской границы.



Как отметил белорусский лидер, его силовики в случае необходимости могут полностью закрыть границу протяженностью в 400 километров. На данный момент этот участок, ранее разделявший территории России и Украины, Киеву уже не подчиняется.



Автор: Злата Богатова

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