|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс
26.9.2019 22:48
Фото: russophile.org
Как заявил Дмитрий Песков, в первую очередь, необходимо иметь понимание о том, как к подобным вариантам относятся сами участники конфликта.
Официальный представитель Кремля пояснил, что в данном случае речь идет о представителях киевских властей и руководства самопровозглашенных республик Донбасса.
На данный момент "мы не знаем их отношение" к такого рода инициативам, подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что на сегодняшний день Минск практически готов осуществить ввод миротворцев в Донбасс, которые возьмут под контроль участок украинско-российской границы.
Как отметил белорусский лидер, его силовики в случае необходимости могут полностью закрыть границу протяженностью в 400 километров. На данный момент этот участок, ранее разделявший территории России и Украины, Киеву уже не подчиняется.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|