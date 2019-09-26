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В Иерусалиме совершено нападение на сотрудницу полиции
26.9.2019 21:09
Фото: palomnic.org
Как передает ТАСС, женщина получила ножевое ранение в результате нападения в Иерусалиме.
Сотруднице полиции оказали медицинскую помощь на месте происшествия, уточняется со ссылкой на пресс-службу управления правоохранительных органов города.
ЧП случилось в Старом городе Иерусалима, пишет газета The Jerusalem Post. Нападавший, который атаковал сотрудницу израильской полиции с ножом, был практически сразу задержан. Сведений о его личности и мотивах из официальных источников пока не поступало.
Как уточняет The Times of Israel, ранения, которые получила пострадавшая женщина, не представляют угрозы для жизни. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
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