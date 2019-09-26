Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопарка

26.9.2019 09:43

Фото: iranmarcopolo.com



Следственные органы региона приступили к проверке по факту ЧП.



По данным краевого СУ СКР, врачи были вынуждены ампутировать пострадавшей женщине ногу.



Как заявила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Аврора Римская, следственные органы приступили к проверке по факту нападения хищника на дрессировщицу Веру Блищ. В ходе начатого разбирательства установлено, что женщине стало плохо, когда она находилась в зооэкспозиции. В результате она пошатнулась и оказалась на недопустимо близком расстоянии к вольеру с медведем.



По словам коллег пострадавшей, ЧП случилось во время кормления, когда она обучала молодого работника, как необходимо убирать клетку. Вера Блищ давала пищу медведю, присев, а после того, как резко встала - облокотилась о клетку. Животное сразу же дотянулось до ног дрессировщицы.



После того, как медведь когтями повредил ногу женщины, врачи были вынуждены ампутировать ей конечность до колена. Блищ при этом подчеркивает, что напавший на нее медведь не агрессивен.



В зоопарке, где произошел инцидент, находятся животные, спасенные в 2015 году во время тайфуна "Гони". Среди семнадцати питомцев - тринадцать медведей, и Вера Блищ участвовала в их эвакуации.



Спасательная операция проводилась четыре года назад. Сотрудники МЧС в течение трех суток вывозили животных из затопленного зоопарка вертолетом и на лодках. Погибли лишь трое обитателей зверинца - барсук, волкособака и гималайский медведь, а вскоре еще один медведь умер из-за полученных ранений и пережитого стресса.



Автор: Злата Богатова

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