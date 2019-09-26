ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД
В Москве по подозрению в вымогательстве задержан генерал МВД
Под Иркутском иномарка вылетела на тротуар: погибли три человека
Под Иркутском иномарка вылетела на тротуар: погибли три человека
В парижском Диснейленде пропал иностранец, принявший ЛСД
В парижском Диснейленде пропал иностранец, принявший ЛСД
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банковВ России зафиксирован рост мошеннических звонков с подменой номеров банков
В Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в ДонбассВ Кремле отреагировали на инициативу Лукашенко о вводе миротворцев в Донбасс
В Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в барВ Паттайе нетрезвый россиянин провалился сквозь крышу в бар
В США ушла с молотка любимая гитара Би Би КингаВ США ушла с молотка любимая гитара Би Би Кинга
В Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопаркаВ Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопарка

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Вместе мы - семья!" в Стране МамКонкурс "Вместе мы - семья!" в Стране Мам
Блиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ruБлиц-конкурс "Мой любимый аромат" с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Конкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь сентября" с Fairy на MyCharm.ru
Осенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ruОсенний марафон стройности с NIVEA и Paclan на MyCharm.ru
Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопарка


26.9.2019 09:43
В Приморье медведь покалечил сотрудницу зоопаркаФото: iranmarcopolo.com

Следственные органы региона приступили к проверке по факту ЧП.

По данным краевого СУ СКР, врачи были вынуждены ампутировать пострадавшей женщине ногу.

Как заявила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Аврора Римская, следственные органы приступили к проверке по факту нападения хищника на дрессировщицу Веру Блищ. В ходе начатого разбирательства установлено, что женщине стало плохо, когда она находилась в зооэкспозиции. В результате она пошатнулась и оказалась на недопустимо близком расстоянии к вольеру с медведем.

По словам коллег пострадавшей, ЧП случилось во время кормления, когда она обучала молодого работника, как необходимо убирать клетку. Вера Блищ давала пищу медведю, присев, а после того, как резко встала - облокотилась о клетку. Животное сразу же дотянулось до ног дрессировщицы.

После того, как медведь когтями повредил ногу женщины, врачи были вынуждены ампутировать ей конечность до колена. Блищ при этом подчеркивает, что напавший на нее медведь не агрессивен.

В зоопарке, где произошел инцидент, находятся животные, спасенные в 2015 году во время тайфуна "Гони". Среди семнадцати питомцев - тринадцать медведей, и Вера Блищ участвовала в их эвакуации.

Спасательная операция проводилась четыре года назад. Сотрудники МЧС в течение трех суток вывозили животных из затопленного зоопарка вертолетом и на лодках. Погибли лишь трое обитателей зверинца - барсук, волкособака и гималайский медведь, а вскоре еще один медведь умер из-за полученных ранений и пережитого стресса.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

В Барнауле из-за жесткой посадки Boeing пострадали 56 человекВ Барнауле из-за жесткой посадки Boeing пострадали 56 человек
В США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестныеВ США молодая женщина стала жертвой стрельбы, которую устроили неизвестные
К команде «Американских Богов» присоединился Мэрилин МэнсонК команде «Американских Богов» присоединился Мэрилин Мэнсон
Большинство россиян провело лето домаБольшинство россиян провело лето дома
Пострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млнПострадавший житель Эймсбери хочет отсудить у России почти $1,25 млн

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 935


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru