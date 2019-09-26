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Автор «Дряни» подписывает контракт с Amazon


26.9.2019 05:30
Автор «Дряни» подписывает контракт с AmazonФото: wp.com

Как передают зарубежные СМИ, Фиби Уоллер-Бридж, создавшая сценарий для сериала "Дрянь"и сыгравшая в нем главную роль, в скором времени начнет создавать контент эксклюзивно для Amazon Prime Video.

Автор заявила, что в восторге от того, что подписывает этот договор.

По данным The Guardian, процессу творческого сотрудничества с командой "Дряни" во время создания сериала Фиби Уоллер-Бридж дала наивысшие оценки. Автор сценария заявила, что "чувствует себя здесь, как дома", а также полна решимости вновь приступить к работе.

Вместе с тем, на британском телевидении некоторые скептически восприняли перспективы такого взаимодействия. По их мнению, "доморощенные таланты" королевства становятся все более популярными на международном телерынке. Учитывая, что его главные игроки зачастую решают, что именно аудитория будет "читать, смотреть и слушать", существует риск того, что "Великобритания может потерять "культурный суверенитет". Так известие прокомментировал экс-гендиректор BBC Майкл Томпсон.

Ранее автор "Дряни" получила сразу три престижные награды "Эмми"  - шоу было признано лучшим комедийным сериалом, приз также вручили за "лучший сценарий комедийного сериала" и "лучшую комедийную женскую роль".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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