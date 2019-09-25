|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
IKEA принесла извинения за «нацистский» слоган
25.9.2019 19:45
Фото: vk.com
Руководство магазина IKEA объявило о том, что рекламная кампания, в которой использован слоган "Каждому свое", будет прекращена, передает телевизионный канал "360".
Как отметили в пресс-службе компании, они вынуждены признать ошибку.
Подчеркнув, что "с большим уважением" относятся к истории, представители компании заявили, что вынуждены признать свои действия ошибочными. Сразу после того, как была замечена обратная связь об интерпретации данного слогана, последовало решение о прекращении соответствующей рекламной кампании.
Ранее вокруг IKEA начал разгораться скандал: компания использовала латинскую фразу "Каждому свое" (Suum cuique), которая в период новейшей истории получила печальную известность из-за нацистов. Такая надпись была установлена на воротах в концентрационный лагерь Бухенвальд (там она была изложена по-немецки и выглядела как Jedem das Seine).
После того, как двусмысленный лозунг заметил депутат Госдумы Виталий Милонов, напомнивший об ассоциациях с Третьим рейхом, компания принесла извинения всем, чьи чувства могли быть задеты.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|