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Две жительницы Татарстана изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
25.9.2019 19:01
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в Бугульме, передает информационный портал "Татарстан-24".
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона отмечается, что две девушки изнасиловали 19-летнего студента, обвинив молодого человека в порче дорогостоящего гаджета.
По предварительным данным, 22-летняя жительница Бугульмы пригласила знакомого, чтобы он починил ее смартфон. В тот момент в квартире также находилась 32-летняя подруга хозяйки. Когда студент возвратил владелице ее телефон, девушка заявила, что у iPhone треснул экран и потребовала три тысячи рублей в качестве компенсации.
Молодой человек платить отказался, сразу после чего женщины набросились на него и начали избивать. Кроме того, злоумышленницы подвергли потерпевшего насильственным сексуальным действиям, снимая происходящее на iPhone, сообщил официальный представитель республиканского СУ СКР Андрей Шептицкий.
Правоохранительные органы приступили к проверке по факту поступившего от студента заявления.
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