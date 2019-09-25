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В Мексике по делу о гибели 43 студентов допросят экс-губернатора и бывшего генпрокурора
25.9.2019 17:09
Фото: st-s.pro
Генеральная прокуратура Мексики вызывает экс-губернатора штата, а также бывших генпрокурора и министра безопасности для дачи показаний по громкому делу о массовом похищении в Игуале. Пять лет назад - в конце сентября 2014 года - в этом мексиканском городе пропали участники студенческой демонстрации. Позже власти подтвердили, что все молодые люди были убиты.
По версии следствия, сорок три студента из колледжа Айотсинапы сначала были похищены местными полицейскими. Правоохранители затем передали молодых людей, участвовавших в демонстрации, бандитам, которые их убили. Останки студентов были сожжены.
Ранее в рамках расследования уже арестовали свыше ста человек. В числе фигурантов этого громкого дела - бывший мэр Игуалы и целый ряд высокопоставленных чиновников, а также начальников полиции. Родственники погибших учащихся до сих пор выражают несогласие с результатами расследования, которое тянется уже несколько лет.
Предполагается, что допросы экс-губернатора штата, а также бывших генпрокурора и министра безопасности пройдут уже в начале следующей недели.
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