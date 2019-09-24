|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Болсонару: Амазония не является «наследием человечества»
08:51
Фото: uq.edu.au
Как заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, не нужно воспринимать Амазонию как "наследие человечества".
Латиноамериканский политик таким образом прокомментировал призывы международной общественности активнее вести борьбу с природными пожарами в этом регионе.
По словам Жаира Болсонару, такого рода выводы, как и представление об Амазонии как "легких планеты", представляются ему "ошибочными".
Бразильский лидер также отметил, что некоторые государства вместо того, чтобы оказать помощь, "ведут себя неуважительно в стиле колониальной политики". Болсонару подчеркнул, что Амазония вовсе не опустошена, она "не охвачена лесными пожарами". Соответствующие публикации, распространившиеся в мировых СМИ, неверны, пояснил он.
Ранее стало известно об осложнившихся взаимоотношениях Жаира Болсонару и Эммануэля Макрона. После того, как французский лидер вновь заговорил о масштабных лесных пожарах, бушующих в лесах Амазонии - "легких планеты", бразильский президент позволил себе оскорбить его супругу. Бразильцы, отреагировав на инцидент, выразили поддержку Брижит Макрон.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|