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США выделят оппозиции Венесуэлы 52 млн долларов
08:20
Фото: livejournal.com
Решение о финансовой помощи было принято агентством Соединенных Штатов по международному развитию (USAID), передает РИА Новости.
Как следует из пресс-релиза данной организации, оппозиции Венесуэлы будет выделено 52 миллиона долларов.
В тексте указано, что руководитель агентства Марк Грин сделал соответствующее заявление в ходе встречи с представителями венесуэльской оппозиции и правозащитниками, которая состоялась в Нью-Йорке в рамках ГА ООН.
Участие в переговорах также принимал Карлос Веккьо - посол главы Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо, который ранее незаконно объявил себя президентом страны.
Ранее в Госдепе прокомментировали фото Гуайдо с наркоторговцами. Как заявила заместитель американского госсекретаря Кэрри Филипетти, в Вашингтоне не считают опубликованные Генпрокуратурой Венесуэлы материалы поводом для беспокойства.
Напомним, накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал вылет в Москву для встречи с главой РФ Владимиром Путиным. По словам представителя официального Каракаса, переговоры состоятся в самое ближайшее время.
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