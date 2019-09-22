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Мадуро вылетает в Россию для встречи с Путиным
08:13
Фото: vk.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о том, что готовится к вылету в Россию, чтобы в самое ближайшее время встретиться с главой РФ Владимиром Путиным. По словам латиноамериканского политика, он отправится в Москву уже в течение нескольких часов.
Как заявил Николас Мадуро, он летит в Россию с официальным визитом для встречи с главой российского государства Владимиром Путиным.
Президент Венесуэлы пояснил, что необходимо проанализировать динамику двусторонних отношений, а также приступить к поиску новых путей в целях укрепления сотрудничества. Мадуро отметил, что речь идет о налаживании обмена между народами в рамках создания многополярного мира.
Не так давно Николас Мадуро выступил с очередными обвинениями в адрес американского коллеги. Как заявил венесуэльский лидер, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп ненавидит все народы Латинской Америки, но особенно - венесуэльцев и их историю.
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