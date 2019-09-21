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В Госдепе прокомментировали публикацию фото Гуайдо с наркоторговцами
21.9.2019 22:57
Фото: worldenergynews.gr
Как заявила заместитель американского госсекретаря Кэрри Филипетти, в Вашингтоне не считают опубликованные Генпрокуратурой Венесуэлы материалы поводом для беспокойства.
Представительница ведомства отметила, что у руководства Соединенных Штатов есть сведения о том, что с преступниками на самом деле может быть связан Николас Мадуро.
По словам Кэрри Филипетти, в Вашингтоне беспокоятся лишь по поводу того, что с террористами и наркоторговцами в действительности может быть связан президент Венесуэлы Николас Мадуро. Так представительница Госдепа Соединенных Штатов прокомментировала публикацию снимков, на которых оппозиционный лидер Хуан Гуайдо запечатлен в компании колумбийских бандитов.
Представительница американских властей добавила, что власти Венесуэлы предоставляют убежище членам леворадикальных группировок, которые в США считают террористическими, в частности, речь идет о "Армии национального освобождения" и "Революционных вооруженных силах Колумбии".
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