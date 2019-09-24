|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Туристы устроили мятеж на борту лайнера из-за скучного круиза
24.9.2019 14:14
Фото: goodfon.ru
Balmoral
Как сообщает Daily Mail, пассажиры лайнера Balmoral ранее приобрели путевки на увлекательное, по словам турфирмы, путешествие, которое должно было продолжаться одиннадцать дней. В действительности круиз оказался настолько скучным, что туристы устроили мятеж.
Пассажиры категорически отказались выходить из кают, выражая таким образом протест из-за "провального", по мнению туристов, маршрута круиза.
Предполагалось, что путешествие охватит ряд городов, которые были названы "скрытыми жемчужинами" Европы. Остановки планировались в промышленном голландском Эймейдене, расположенном в 30 километрах от Амстердама, французском Дюнкерке и британском Грейт-Ярмуте - некоторые туристы именно там и взошли на судно.
Как оказалось, путешественников маршрут крайне расстроил. Когда лайнер заходил в бельгийский Антверпен, многие надеялись, что этот город будет настоящей "отдушиной". Однако на самом деле и этот город произвел слабое впечатление на пассажиров Balmoral, показавшись им скучным. В результате туристы, заплатившие за круиз более 1000 фунтов, просто заперлись в каютах.
По данным Daily Mail, в настоящее время корабль, на борту которого находятся порядка девятисот пассажиров, идет в Германию.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|