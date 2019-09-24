Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Туристы устроили мятеж на борту лайнера из-за скучного круиза

24.9.2019 14:14

Фото: goodfon.ru

Balmoral



Как сообщает Daily Mail, пассажиры лайнера Balmoral ранее приобрели путевки на увлекательное, по словам турфирмы, путешествие, которое должно было продолжаться одиннадцать дней. В действительности круиз оказался настолько скучным, что туристы устроили мятеж.



Пассажиры категорически отказались выходить из кают, выражая таким образом протест из-за "провального", по мнению туристов, маршрута круиза.



Предполагалось, что путешествие охватит ряд городов, которые были названы "скрытыми жемчужинами" Европы. Остановки планировались в промышленном голландском Эймейдене, расположенном в 30 километрах от Амстердама, французском Дюнкерке и британском Грейт-Ярмуте - некоторые туристы именно там и взошли на судно.



Как оказалось, путешественников маршрут крайне расстроил. Когда лайнер заходил в бельгийский Антверпен, многие надеялись, что этот город будет настоящей "отдушиной". Однако на самом деле и этот город произвел слабое впечатление на пассажиров Balmoral, показавшись им скучным. В результате туристы, заплатившие за круиз более 1000 фунтов, просто заперлись в каютах.



По данным Daily Mail, в настоящее время корабль, на борту которого находятся порядка девятисот пассажиров, идет в Германию.



Автор: Злата Богатова

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