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Жителя Марий Эл обвиняют в убийстве ребенка
24.9.2019 07:54
Фото: livejournal.com
Суд уже вынес решение об аресте 65-летнего местного жителя, который подозревается в расправе над пятилетним мальчиком.
Как передает агентство "Интерфакс", трагедия случилась в одной из деревень Медведковского района в конце прошлой недели. Следственные органы региона продолжают выяснять обстоятельства ЧП в рамках уголовного дела.
В ходе начатого расследования установлено, что в конце прошлой недели 65-летний мужчина, будучи пьяным, пришел в дом к своему знакомому. Оставшись на некоторое время наедине с пятилетним ребенком, он задушил мальчика.
Сведений о том, как подозреваемый мотивировал свои действия, из официальных источников пока не поступало.
Известно также, что мальчик в тот день находился под присмотром старшей сестры, но она как раз выходила из дома. Вернувшись, она обнаружила, что брат уже не подает признаков жизни.
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