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На Кубани наказали полицейских, принуждавших к сексу юную спортсменку
20:02
Фото: 7x7-journal.ru
Как передают российские СМИ, по итогам проверки в Краснодарском крае были наказаны в общей сложности одиннадцать сотрудников полиции.
Напомним, изнасилование правоохранителями 17-летней волейболистки вызвало большой общественный резонанс.
Со ссылкой на краевой главк МВД РФ отмечается, что полицейских, которые оказались причастными к инциденту, подвергли разным видам дисциплинарного наказания - от выговоров и до увольнения из правоохранительных органов.
ЧП, где сотрудники полиции принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям, случилось в конце минувшего августа в Анапе. Первоначально в социальных сетях, а потом и СМИ распространились сообщения о том, как на пляже поселка Витязево стражи порядка застали юную пару, которая пыталась вступить в интимные отношения.
После того, как запуганный полицейскими юноша скрылся, сотрудники полиции принудили юную спортсменку вступить в интимные отношения.
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