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В Забайкалье пресекли деятельность банды, которая занималась переплавкой золота для контрабанды в Китай


08:27
В Забайкалье пресекли деятельность банды, которая занималась переплавкой золота для контрабанды в КитайФото: vk.com

Читинским таможенникам удалось выявить канал незаконного вывоза золота в Китай, передает пресс-служба регионального управления ведомства. Расследование было начато минувшим летом.

Как стало известно, трое членов преступной группы были задержаны таможенниками на автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" летом этого года. В обуви курьеров было найдено в общей сложности двадцать три золотых слитка.

В ходе последующих мероприятий удалось выявить банду, которая занималась скупкой и переплавкой, а также продажей драгметалла. При обыске в домах фигурантов было обнаружено порядка семи миллионов рублей наличными, слитки золота, незарегистрированное оружие и свыше ста литров спиртосодержащей жидкости, которая была расфасована в пластиковые канистры и стеклянные бутылки с наклейками наиболее популярных водочных брендов России.

Автор: Злата Богатова

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