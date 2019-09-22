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В Забайкалье пресекли деятельность банды, которая занималась переплавкой золота для контрабанды в Китай
08:27
Фото: vk.com
Читинским таможенникам удалось выявить канал незаконного вывоза золота в Китай, передает пресс-служба регионального управления ведомства. Расследование было начато минувшим летом.
Как стало известно, трое членов преступной группы были задержаны таможенниками на автомобильном пункте пропуска "Забайкальск" летом этого года. В обуви курьеров было найдено в общей сложности двадцать три золотых слитка.
В ходе последующих мероприятий удалось выявить банду, которая занималась скупкой и переплавкой, а также продажей драгметалла. При обыске в домах фигурантов было обнаружено порядка семи миллионов рублей наличными, слитки золота, незарегистрированное оружие и свыше ста литров спиртосодержащей жидкости, которая была расфасована в пластиковые канистры и стеклянные бутылки с наклейками наиболее популярных водочных брендов России.
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