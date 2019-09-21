|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп призвал ЕС не жалеть денег для помощи Киеву
18:38
Фото: smi2.net
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к ЕС с призывом больше вкладывать денег в Украину.
Предполагается, что кроме средств, выделенных Пентагоном, в течение этого года Киев также получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента.
Как заявил глава американского государства, у Киева сейчас "много проблем", и страны Европы, в частности, Германия и Франция не должны скупиться, оказывая финансовую помощь Украине. Дональд Трамп отметил, что "весь ЕС должен выделять больше денег" на эти цели, учитывая, что это делают и США.
По словам Трампа, каждый год Вашингтон перечисляет Киеву 250 миллионов долларов, предназначенных на усиление безопасности государства. Согласно официальным данным Пентагона, за период с 2014 года совокупный объем военной помощи, оказанной Украине, уже превысил полтора миллиарда долларов.
Ранее глава Соединенных Штатов выразил мнение о том, что действия Вашингтона на Украине лишь усугубляют отношения с Москвой. Как рассказывала газета The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома, американский президент продолжает занимать позицию, согласно которой "русские должны быть друзьями".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|