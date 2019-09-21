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В Нижневартовске задержаны подозреваемые в терроризме
21.9.2019 19:39
Фото: pershij.com
Сообщив о задержании трех человек в Нижневартовске (ХМАО-Югра), представители Росгвардии пояснили, что речь идет об участниках действующей ячейки "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в РФ признана экстремистской и официально запрещена).
Уточняется, что в спецоперации по задержанию подозреваемых были задействованы бойцы подразделения СОБР.
Как сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин, у следствия есть сведения о том, что действия троих мужчин были направлены на идеологическую обработку граждан с последующим склонением их к участию в деятельности террористической организации. Кроме того, злоумышленники могут оказаться причастными к финансированию терроризма, передает агентство "Интерфакс".
Установлено, что задержанные являются сторонниками радикальных религиозных взглядов. Все трое входили в действующую ячейку ИГ (в России деятельность этой экстремистской группировки запрещена). В отношении всех трех мужчин, личные данные которых пока не разглашаются, возбудили уголовные дела, пояснил Грибакин.
В ходе обысков у подозреваемых были найдены материалы экстремистского содержания, а также наркотики, оружие и боеприпасы.
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