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Женская сеть myJulia.ru
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Актриса Мария Миронова назвала отца своего будущего ребенка
21.9.2019 12:09
Фото: livejournal.com
Российская актриса рассказала об этом в своем Instagram-аккаунте.
По словам Марии Мироновой, она уже зарегистрировала официальный брак со своим новым избранником, это произошло в Греции больше года назад.
Артистка сообщила, что отец ее будущего ребенка уже является ее законным мужем. Бракосочетание состоялось более года назад "в любимейшей ими стране, а именно, в Греции", призналась Мария Миронова. В той же стране актриса планирует родить, сообщила она.
По словам Мироновой, ее супруга зовут Андрей, он занимает руководящий пост в российско-японской компании, которая специализируется на медицинских технологиях.
46-летняя актриса, старшему сыну которой исполнилось двадцать семь лет, также опубликовала несколько фото с отдыха. На них присутствует мужчина, но не видно его лица.
Напомним, минувшим летом американская актриса Энн Хэтуэй сообщила что вновь готовится стать мамой.
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